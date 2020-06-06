Son dakika haber... Virajı alamayan otomobil takla atarak ağaca çarptı
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Son dakika haber... Virajı alamayan otomobil takla atarak ağaca çarptı

Son dakika habere göre Bursa'da virajı alamayan ve kontrolden çıkan otomobil takla atarak ağaca çarptı.

Son dakika haber... Virajı alamayan otomobil takla atarak ağaca çarptı
06.06.2020 10:32 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:36

Bursa'da virajı alamayan ve kontrolden çıkan otomobil takla atarak ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta sıkışan 2 kişiyi itfaiye erleri kurtardı.

Kaza, merkez Osmagazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küçükbalıklı Caddesinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü virajı alamayarak kaldırıma çarptı. Kaldırıma çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Takla atan araçta bulunan 2 kişi araçta sıkıştı. Kazayı gören diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de araçta sıkışan 2 kişiye müdahale etti. Araç kapısının kesilmesinin ardından kurtarılan 2 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaralıları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Takla atarak yoldan çıkan ve daha sonra ağaca çarpan araç çekici yardımıyla çıkartıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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