Son dakika haber! VİP 1 fuhuş operasyonunda şüpheliler adliyede (2) - Haberler
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Son dakika haber! VİP 1 fuhuş operasyonunda şüpheliler adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Haberler | Güncel
Son dakika haber! VİP 1 fuhuş operasyonunda şüpheliler adliyede (2)

Edinilen son dakika haberine göre 10 KİŞİ TUTUKLANDIBursa ve İstanbul'da kadınları fuhşa zorlayan çeteye yönelik düzenlenen VİP 1 operasyonunda gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklandı, 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İSTANBUL (DHA) - 10 KİŞİ TUTUKLANDI

Bursa ve İstanbul'da kadınları fuhşa zorlayan çeteye yönelik düzenlenen VİP 1 operasyonunda gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklandı, 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mehmet İNAN/BURSA,


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Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Son Dakika Haberleri

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