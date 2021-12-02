Son dakika haber! VİP 1 fuhuş operasyonunda şüpheliler adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre 10 KİŞİ TUTUKLANDIBursa ve İstanbul'da kadınları fuhşa zorlayan çeteye yönelik düzenlenen VİP 1 operasyonunda gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklandı, 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İSTANBUL (DHA) - 10 KİŞİ TUTUKLANDI
Bursa ve İstanbul'da kadınları fuhşa zorlayan çeteye yönelik düzenlenen VİP 1 operasyonunda gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklandı, 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Mehmet İNAN/BURSA,
Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Son Dakika Haberleri
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