Son dakika haber... VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
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Son dakika haber... VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

04.01.2021 09:39 | Son Güncelleme: 04.01.2021 09:39
Son dakika haber... VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Son dakika haberler: Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.663,00 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.663,00 seviyesinde dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.666,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 1.663,00 seviyesinde işlem görüyor.

Perşembe günü düşüş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.653,75 puandan tamamladı. Endeks kontratında, yılbaşı tatili sebebiyle akşam seansı gerçekleşmedi.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılaması ve destek paketlerinin getirdiği iyimserlikle risk iştahının arttığını ve pay piyasalarının yükseliş eğiliminde hareket ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve yurt içi Üretici Fiyat Endeksi, dünya genelinde ise imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.680 seviyesinin direnç, 1.620 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, aralık ayında TÜFE yüzde 1,02 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,03 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,34'e çıkacağı hesaplanıyor. Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artış göstermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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