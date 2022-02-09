Son dakika haber... VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

AA, Murat Aslan - Ekonomi
 - Güncelleme:
Son dakika haber... VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.266 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.266 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.272,25 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 1 üzerinde 2.266,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2.244,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişine devam ederek 2.256,25 puana çıktı.

Analistler, şahinleşen merkez bankalarının politika adımlarının ekonomik toparlanmaya endişe edildiği kadar zarar vermeyeceğine yönelik beklentilerle küresel pay piyasalarının pozitif seyrettiğini söyledi.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının yoğunlaştığına dikkati çeken analistler, bu dönemde hisse bazlı oynaklıkların artabileceğini dile getirdi.

Dün açıklanan finansal sonuçlara göre, Şişe Cam'ın 2021 yılında konsolide net karı 9,2 milyar lira, İş Bankası'nın ise aynı dönemde net karı 13,5 milyar TL'ye çıkarak beklentileri aştı. VİOP'ta Şişe Cam payları yüzde 2,5, İş Bankası (C) payları da yüzde 2,4 artışla işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündemi sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yanı sıra Almanya'da dış ticaret istatistikleri ile ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 2.280 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, 2.200 puanın destek olarak takip edileceğini söyledi.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Murat Aslan - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title