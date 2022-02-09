Son dakika haber... VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.266 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.272,25 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 1 üzerinde 2.266,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2.244,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişine devam ederek 2.256,25 puana çıktı.

Analistler, şahinleşen merkez bankalarının politika adımlarının ekonomik toparlanmaya endişe edildiği kadar zarar vermeyeceğine yönelik beklentilerle küresel pay piyasalarının pozitif seyrettiğini söyledi.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının yoğunlaştığına dikkati çeken analistler, bu dönemde hisse bazlı oynaklıkların artabileceğini dile getirdi.

Dün açıklanan finansal sonuçlara göre, Şişe Cam'ın 2021 yılında konsolide net karı 9,2 milyar lira, İş Bankası'nın ise aynı dönemde net karı 13,5 milyar TL'ye çıkarak beklentileri aştı. VİOP'ta Şişe Cam payları yüzde 2,5, İş Bankası (C) payları da yüzde 2,4 artışla işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündemi sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yanı sıra Almanya'da dış ticaret istatistikleri ile ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 2.280 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, 2.200 puanın destek olarak takip edileceğini söyledi.