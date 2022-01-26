Son dakika haber | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.183 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.192,75 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 2.183,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki uzlaşma fiyatının yüzde 1,3 üzerinde 2.175,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselerek 2.189,50 puana çıktı.

Analistler, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları öncesinde küresel pay piyasalarının yön arayışında olduğunu belirtti.

Fed'in bu toplantıda faiz artışına gitmesinin beklenmediğini ancak para politikasına ilişkin yapılacak yönlendirmelerinin oldukça önemli olduğunu vurgulayan analistler, toplantı sonrası piyasalarda oynaklığın artabileceğini aktardı.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasında bir süredir devam eden gerilimin pay piyasalarını baskılamayı sürdürdüğünü, konuya ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini bildirdi.

Bugün ayrıca ABD'de toptan eşya ve perakende stokları ile yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.220 ve 2.260 seviyelerinin direnç, 2.180 ve 2.130 puanın destek, konumunda olduğunu söyledi.