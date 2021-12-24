Son dakika haber: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.023 puan seviyesinde alıcı buluyor.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.028 puanı görmesinin ardından, saat 09.35 itibarıyla önceki normal seans kapanışının yüzde 1,4 üzerinde 2.023,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 3,1 üzerinde 1.996,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 2.009,00 puana çıktı.

Analistler, dünya genelinde bugün başlayan Noel tatili nedeniyle birçok borsanın kapalı olduğuna dikkati çekerek, yurt içi piyasalarda vade sonuna yaklaşılması nedeniyle oynaklığın devam edebileceğini söyledi.

Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, hafta başında uygulamaya alınan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini duyururken, VİOP'ta Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) vadeli işlem sözleşmelerini işleme açmak için çalışıldığını bildirdi.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 2.030 ve 2.080'in direnç, 1.940 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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