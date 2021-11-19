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Son dakika haber! VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber! VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.950 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.950 puanda dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.954,50 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,8 üzerinde 1.950,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 2,2 üzerinde 1.935,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 1.939,75 puana çıktı.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" olarak nitelendirilen üyeleri ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının yatırımcıların odağında olacağını bildirdi.

Bugünün veri takviminde Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve İngiltere'de perakende satışların öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.900 seviyesinin destek, 1.970 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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