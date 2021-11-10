Son dakika haber: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.785 puanda dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.790,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.785,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde hemen üzerinde 1.780,75 puandan tamamlarken, yükseliş eğilimini de üst üste beşinci güne taşıdı. Endeks kontratı akşam seansında 1.785,00 puana çıktı.

Analistler, dün New York borsasında rekor seviyelerde etkisini artıran kar satışları ve Çin'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) yüzde 13,5 ile son 26 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini belirterek, Borsa İstanbul'da ise pozitif ayrışmanın dikkati çektiğini kaydetti.

Bugün, ABD ve Almanya'da açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.760 puanın destek, 1.800 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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