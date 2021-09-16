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Son dakika haber! VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber! VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Son dakika haberi... Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.548 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.548 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.551,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.548,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 1.544,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 1.551,00 puana yükselerek kayıplarını kısmen telafi etti.

Analistler, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik toparlanmayı olumsuz etkilemeye devam edebileceği ve artan enerji fiyatlarının enflasyonist baskıları güçlendireceği yönündeki endişelerle küresel pay piyasalarında risk algısının yüksek seyrettiğini bildirdi.

Bugün Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de ise perakende satışlar ve Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.540 ve 1.520 seviyelerinin destek, 1.575 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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