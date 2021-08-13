Son dakika haber | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.571 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.571 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.574,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.571,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 2,5 artışla 1.569,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, Çin'in regülasyonlara ilişkin adımlarının ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artmaya devam eden vaka sayılarının risk algısını yükselttiğini kaydederek, söz konusu durumun Asya pay piyasalarında satış ağırlıklı seyri beraberinde getirdiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde gözlerin ödemeler dengesi verilerine çevrildiğini aktaran analistler, yurt dışında ise Avro Bölgesinde dış ticaret, ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verilerinin yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratının 1.565 puanının üzerinde kalıcı olması halinde 1.600 puanın gündeme geleceğini, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.540 seviyesinin önemli destek olarak takip edileceğini kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 1,26 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistler, 2021 sonunda ise cari işlemler hesabının 21,3 milyar dolar açık vermesini tahmin ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan