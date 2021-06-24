Son dakika haber... VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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Son dakika haber... VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Son dakika haber... VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.521 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.521 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.521,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.521,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satış ağırlıklı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 1.516,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyona ve para politikasına ilişkin çelişkili açıklamalarının küresel pay piyasalarında karışık bir seyre neden olduğunu belirtti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.500 ve 1.470 puanın destek, 1.550 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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