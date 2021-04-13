Son dakika haber | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Son dakika habere göre ??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.426 puanda dengelendi.

??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.426 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.427,50 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 1.426,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,4 azalışla 1.422,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay bir seyir izledi.

Analistler, yeni tip koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle piyasalardaki baskının devam ettiğini belirterek, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'nin enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan endeks kontratında 1.410 ve 1.380 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, yükseliş eğiliminin güç kazanabilmesi için 1.450 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar