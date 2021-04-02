Son dakika haber... VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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Son dakika haber... VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber... VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Son dakika ekonomi haberi: ??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.480 puanda dengelendi.

??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.480 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.483,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 üzerinde, 1.480,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün, özellikle spot piyasada banka hisselerindeki hızlı yükselişin etkisiyle alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 1.470,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da 1.474,75 puana çıktı.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa piyasalarının Paskalya tatili nedeniyle kapalı olduğunu belirterek, yurt içi piyasalarda düşük hacimli bir seyirle pozitif görünümün korunabileceğini kaydetti.

Bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.440 puanın destek, 1.480 ve 1.520 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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