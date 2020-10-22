Son dakika haber | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.343 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.343 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.344,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde, 1.343 puandan işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,8 üzerinde 1.341,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürdü.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün vereceği faiz kararı öncesi yurt içi piyasaların küresel piyasalardan pozitif ayrıştığını söyledi.

ABD'de görüşülmekte olan teşvik paketine ilişkin belirsizliğin sürmesi sebebiyle küresel pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendiğine dikkati çeken analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), ABD ekonomisine ilişkin görünümün belirsiz olduğunu bildirmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının da azalan risk iştahında etkili olduğunu dile getirdi.

Bugün yurt içinde Merkez Bankası faiz kararı, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve bu akşam canlı yayında gerçekleşecek ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden'ın tartışmasının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.325 seviyesinin destek, 1.359 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını tahmin etti. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100 baz puan ila 200 baz puan arasında yer aldı. 24 Eylül'deki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan