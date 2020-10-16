Son dakika haber... VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

16.10.2020 09:41 | Son Güncelleme: 16.10.2020 09:44
Son dakika haber... VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.306 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.306 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.307,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde, 1.306 puandan işlem görüyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,3 azalışla 1.303 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,3 arttı.

Analistler, ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin durumun belirsizliğini koruması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa paralel artan tedbirlerin küresel pay piyasalarında risk iştahını törpülediğini ancak yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını söyledi.

Özellikle Avrupa'da Kovid-19 vakalarındaki hızlı artışın ardından tedbirlerin artırıldığını belirten analistler, Brexit görüşmelerinin de piyasalarda risk algısını artıran bir başka etken olmaya devam ettiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi, kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretiminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.300 ve 1.295 seviyelerinin destek, 1.318 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cansu Dere Yavuz Bingöl Okan Bayülgen
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Türk Genç Dava İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 09:53:58. #1.14#
title