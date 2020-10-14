Son dakika haber | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

14.10.2020 09:39 | Son Güncelleme: 14.10.2020 09:42
Son dakika haber | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Son dakika haberi: Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.296 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.296 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.296,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde, 1.296 puandan işlem görüyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,5 azalışla 1.293,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da ise hafif yükseldi.

Analistler, küresel pay piyasalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin olumsuz haber akışının risk iştahını törpülediğini, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.

Avrupa'da Kovid-19 vakalarındaki hızlı artışın da piyasaları tedirgin ettiğini belirten analistler, jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini aktardı.

Bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de Üretici Fiyatları Endeksi'nin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.285 seviyesinin destek, 1.318 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özgü Namal Cansu Dere Serdar Ortaç Caner Cindoruk
Spor Falcao Gökhan Töre Mustafa Cengiz Josef De Souza Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Alkol Apple Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 09:43:09. #1.15#
title