Son dakika haber! VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.245,00 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.245,00 seviyesinde dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.238,50, en yüksek 1.246,00 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.245,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,1 artışla 1.241,00 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında yatay seyir izledi.

Analistler, küresel ölçekte beklentilerden iyi gelen makro ekonomik verilerin risk iştahını beslediğini kaydetti.

Bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve konut fiyat endeksi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.200 puanın destek, 1.250 ve 1.260 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Kaynak: AA