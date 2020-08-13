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Son dakika haber: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.260,00 seviyesinde dengelendi.

Son dakika haber: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
13.08.2020 09:49 | Son Güncelleme: 13.08.2020 09:52

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.260,00 seviyesinde dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.261,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 1.260,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 1 artışla 1.252,50 puandan tamamlaması sonrası, akşam seansında da yükselişine devam etti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve küresel ölçekte beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin risk iştahını artırdığını bildirdi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.240 puanın destek, 1.270 ve 1.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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