Son dakika haber! VİOP'ta döviz ve altına bağlı sözleşmelerde fiyat limitleri yükseltildi
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Son dakika haber! VİOP'ta döviz ve altına bağlı sözleşmelerde fiyat limitleri yükseltildi

22.03.2021 11:33 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:41
Son dakika haber! VİOP'ta döviz ve altına bağlı sözleşmelerde fiyat limitleri yükseltildi

Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören döviz ve altın vadeli işlem sözleşmelerindeki yüzde 10 üst fiyat limiti oranı bugün için yüzde 20'ye çıkarıldı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören döviz ve altın vadeli işlem sözleşmelerindeki yüzde 10 üst fiyat limiti oranı bugün için yüzde 20'ye çıkarıldı.

Borsa İstanbul'un VİOP gün içi fiyat limiti değişikliği duyurusu, kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "VİOP'ta işlem gören dolar/TL, avro/TL, ruble/TL ve yuan/TL döviz vadeli işlem sözleşmeleri ile gram/TL altın vadeli işlem sözleşmelerinde uygulanan yüzde 10 oranındaki üst fiyat limiti oranları bugün için yüzde 20'ye çıkarılmıştır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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