Son dakika haber | Vinç operatörünün feci ölümü

- Vinç operatörünün feci ölümü

Kamyonun üzerinden düşen operatör hastanede hayatını kaybetti.

ANTALYA - Antalya'da eski kum ocağındaki makine parkının söküm ve yükleme işleri sırasında kamyonun üzrinden düşen vinç operatörü hayatını kaybetti.

Olay Kemer'e bağlı Kuzdere Mahallesi Kesme Boğazı Mevkiinde bulunan ve faaliyetine son veren kum ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre makine parkı söküm ve taşıma işleri devam eden ocakta akşam üstü son parçalar kamyona yüklenirken kamyona yüklenmiş parçaların üzerine çıkan vinç operatörü Mehmet Arıcıoğlu henüz bilinmeyen bin sebeple dengesini kaybederek demir parçaların üzerine düştü. Düşmenin etkisiyle solunumunun durduğu belirtilen talihsiz adam, çevredeki vatandaşlar tarafından yere indirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Arıcıoğlu iç kanama şüphesiyle hemen ambulansa alınarak kalp masajı yapılıp Kemer Devlet Hastanesi kaldırıldı. Arıcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayı duyan yakınları hastane önünde gelecek iyi bir haber umuduyla beklerken, memleketi Kahramanmaraş'tan aynı gün gelen annesi Duran Arıcıoğlu gelen acı haberle yıkıldı.

Mehmet Arıcıoğlu'nun cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı Morguna kaldırılırken jandarma olay yeri inceleme ekibi olayın meydana geldiği eski kum ocağında inceleme yaptı, delil topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı