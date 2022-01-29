Son dakika haber! Vietnam'da ünlü Zen ustalarından Budist rahibin cenazesine binlerce kişi katıldı

Vietnam'da ünlü Zen ustalarından Budist rahip Thich Nhat Hanh'ın cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

Nhat Hanh'ın cenaze töreni, ölümünden bir hafta sonra Hue kentinde düzenlendi.

95 yaşında hayatını kaybeden ünlü rahibin cenazesinin Tu Hieu Tapınağı'ndan, yakılacağı (krematoryum) alana nakli sırasında sevenleri caddeleri doldurdu.

Cenaze kortejine takipçileri ve binlerce rahip eşlik ederken, kortej güzergahında çok sayıda seveni cenazenin geçişi sırasında diz çökerek dua etti.

Vasiyetine göre Nhat Hanh'ın cenazesi yakılarak külleri dünyanın dört bir yanındaki manastırlara ve Plum köyü merkezine saçılacak.

Nhat Hanh'ın 22 Ocak'ta Hue kentindeki Tu Hieu Tapınağı'nda öldüğü açıklanmıştı.

Rahip Nhat Hanh, Budizm'in Batı dünyasında popüler olmasına sağladığı katkılarla biliniyordu.

1926'da Hue kentinde dünyaya gelen Nhat Hanh, 16 yaşında rahip unvanı aldı. 1960'larda Vietnam Savaşı'na karşı çıkması nedeniyle sürgüne gönderilen Nhat Hanh, 1961'de ABD'ye giderek Princeton ve Columbia Üniversitelerinde bir süre karşılaştırmalı din dersleri verdi.

Budist rahip, sürgün edildikten sonra onlarca yıl Fransa'da yaşadı. Diğer Batı ülkelerine yaptığı ziyaretlerde, Zen Budizmi'nin tanıtımında ve popüler olmasında etkin rol oynadı. 40'tan fazla dile çevrilen 100'den fazla kitap yazan Nhat Hanh'ın, son kitabı Ekim 2021'de yayınlandı.

2014'te geçirdiği felcin ardından konuşamaz hale gelen Nhat Hanh, Ekim 2018'de ülkesi Vietnam'a döndü.