Son dakika haber! Vezirköprü'de semer ustası Omak yaşamını yitirdi
Son dakika haberi: Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 74 yıldır semercilik yapan 88 yaşındaki Mehmet Omak, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
16.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:26
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 74 yıldır semercilik yapan 88 yaşındaki Mehmet Omak, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, elektrikli motosikletle evinden ilçe merkezine giden Omak, seyir halindeyken yere yığıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Omak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kalp krizi sonucu öldüğü belirlenen Omak'ın cenazesi, Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA