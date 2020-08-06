Son dakika haber... Vezirköprü'de Kovid-19 tedbirleri denetimi
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Son dakika haber... Vezirköprü'de Kovid-19 tedbirleri denetimi

Son dakika gelişmesine göre Vezirköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapılıyor.

Son dakika haber... Vezirköprü'de Kovid-19 tedbirleri denetimi
06.08.2020 18:29 | Son Güncelleme: 06.08.2020 19:06

Vezirköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapılıyor.

Vezirköprü Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan ekipler, ilçede park ve çay bahçelerinde, iş yerlerinde ve toplu alanlarda vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

Ekiplerde emniyet mensupları, zabıta, belediye, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdülkadir Fişekci ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Şahin yer alıyor.

Kaymakam Kudret Kurnaz, koronavirüs tehlikesinin devam ettiğine dikkati çekti.

Normalleşme süreci ile iş yerlerinin açıldığını, birçok alanda serbestlik getirildiğini belirten Kurnaz, "Ancak uygulanan tedbirler halkımız tarafından büyük ölçüde esnetiliyor. Unutmayalım ki virüs tehlikesi geçmiş değil ve tedavisi bulunmuş değil. Koronavirüsle mücadele etmemizin tek yolu maske takmak ve sosyal mesafe kurallarına uymak." dedi.

Vezirköprü'de temmuz ayında 53 pozitif vaka tespit edildiğini, bugünlerde ise sadece bir günde 7 pozitif vaka ortaya çıktığını anlatan Kurnaz, bu şekilde devam ederse bazı kısıtlamaların gündeme gelmesinin kaçınılmaz olacağını vurguladı.

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Kaynak: AA

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