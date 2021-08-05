Son dakika haber | Veterinerler yangından etkilenen hayvanların yaralarını sarıyor
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Son dakika haber | Veterinerler yangından etkilenen hayvanların yaralarını sarıyor

Son dakika haber | Veterinerler yangından etkilenen hayvanların yaralarını sarıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Antalya'da devam eden orman yangınlarında alev ve dumandan etkilenen hayvanlar için dün yola çıkan Ümraniye Belediyesi Veteriner Ekipleri, hayvanların yaralarını sarmaya başladı.

Antalya'da devam eden orman yangınlarında alev ve dumandan etkilenen hayvanlar için dün yola çıkan Ümraniye Belediyesi Veteriner Ekipleri, hayvanların yaralarını sarmaya başladı.

 Ümraniye Belediyesi  günler önce bölgeye gönderdiği arama kurtarma ekipleriyle çalışmalara devam ettiğini duyurdu. Dün yola çıkan veteriner hekimler de Antalya bölgesinde gerekli çalışmalara başladı. Veterinerler; mahalle mahalle gezip, yangında zarar gören yaban hayvanları, çiftlik hayvanları ve sokakta yaşayan diğer hayvanların bakım ve tedavilerini yapıyor. Kedi ve köpekler için o bölgeye mama bırakıyor.

"GEREKLİ MÜDAHALELER YAPILIYOR"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım yaptığı açıklamada, "Ülkemizi derinden etkileyen yangınlarla devletimiz ve milletimiz canla başla mücadelesine devam ediyor. Antalya'nın birçok bölgesinde çalışmalar sürerken, belediyemizin veteriner hekimleri de bölgeye giderek, oradaki diğer ekiplere katıldı. Veteriner hekimlerimiz, yangından zarar gören tüm hayvanlara gerekli müdahaleleri yapmaya başladı. İnşallah, hayvanlarımız sağlığına kavuşacak. Yangın bölgelerinde çalışan ve canı pahasına ateşle mücadele eden herkesten Allah razı olsun. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha çok geçmiş olsun. Hayatını kaybeden kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin ve devletimizin her zaman yanında olacağız" dedi.


Son dakika haber | Veterinerler yangından etkilenen hayvanların yaralarını sarıyor
Son dakika haber | Veterinerler yangından etkilenen hayvanların yaralarını sarıyor
Son dakika haber | Veterinerler yangından etkilenen hayvanların yaralarını sarıyor
Son dakika haber | Veterinerler yangından etkilenen hayvanların yaralarını sarıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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