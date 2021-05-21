Son dakika haber... Veteriner hekimlerden Porsuk'ta bulunan ölü köpek tepkisi
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Son dakika haber... Veteriner hekimlerden Porsuk'ta bulunan ölü köpek tepkisi

Son dakika haber... Veteriner hekimlerden Porsuk'ta bulunan ölü köpek tepkisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Eskişehir'deki Porsuk Çayı'nda yapılan temizlik çalışmaları esnasında poşet içerisinde ölü köpek bulunması hakkında konuşan Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası (EBVHO) Başkanı Mehmet Kızılinler, "EBVHO olarak yetkililerden, bu tür hadiselerin en az insanlara yapılan saldırılar...

Eskişehir'deki Porsuk Çayı'nda yapılan temizlik çalışmaları esnasında poşet içerisinde ölü köpek bulunması hakkında konuşan Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası (EBVHO) Başkanı Mehmet Kızılinler, "EBVHO olarak yetkililerden, bu tür hadiselerin en az insanlara yapılan saldırılar kadar dikkatli şekilde incelenip, faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.

Orhangazi mahallesi üzerinden geçen Porsuk Çayı'nda temizlik çalışmaları yapan belediye ekipleri, bir poşetin içerisinde ölü köpek bulmuştu. Yapılan incelemelerde poşetin suya batması için içerisine taş doldurulduğu tespit edilmişti. Pitbull cinsi köpek inceleme yapılmak ve ardından da kireçlenip gömülmek üzere yetkili ekiplere teslim edilmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan EBVHO Başkanı Mehmet Kızılinler, "Eskişehir'de gün geçmiyor ki hayvanlarla ilgili vahim hadiselerle karşılaşmayalım. Çok kısa zaman önce bir okulun bahçesine asılan kediden sonra dün de Porsuk Çayı'na poşet içerisinde köpek bulundu. Muhtemelen ölmesi için taşla birlikte koyulup oraya atılmış. Yunus Emre'nin sevgi kenti Eskişehir için bu tür hadiseleri kabul edebilmemiz mümkün değil. EBVHO olarak yetkililerden bu tür hadiselerin en az insanlara yapılan saldırılar kadar dikkatli şekilde incelenip faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz. Aynı zamanda sosyal anlamda da bu tür saldırıların artışının sebebinin ciddi şekilde incelenmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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