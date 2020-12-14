Son dakika haber! Venezuelalı yetkililer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Son dakika haber! Venezuelalı yetkililer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

14.12.2020 19:50 | Son Güncelleme: 14.12.2020 19:55

Son dakika haberine göre -Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Julio Ron'un fotoğrafları incelemesi ve oylama yapması -Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Jose Bracho Reyes'in oylamaya katılması ANKARA - Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Julio Ron ve Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Jose Bracho...

-Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Julio Ron'un fotoğrafları incelemesi ve oylama yapması

-Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Jose Bracho Reyes'in oylamaya katılması ANKARA - Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Julio Ron ve Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Jose Bracho Reyes, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Son dakika haber! Venezuelalı yetkililer, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Son dakika haber! Venezuelalı yetkililer, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Son dakika haber! Venezuelalı yetkililer, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Son dakika haber! Venezuelalı yetkililer, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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