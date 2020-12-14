Son dakika haber! Venezuelalı yetkililer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Son dakika haberine göre -Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Julio Ron'un fotoğrafları incelemesi ve oylama yapması -Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Jose Bracho Reyes'in oylamaya katılması ANKARA - Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Julio Ron ve Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Jose Bracho...