Son dakika haber... Veli Altınkaya hayatını kaybetti
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Son dakika haber... Veli Altınkaya hayatını kaybetti

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Son dakika haber... Veli Altınkaya hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, hayatını kaybetti.

Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, hayatını kaybetti.

Bir süre önce koronavirüs testi pozitif çıkan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya (59), Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan Altınkaya, sevk edildiği Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Altınkaya'nın cenazesi, yarın kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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