Son dakika haber: Veda ziyaretlerine başlayan Vali Köşger: Aydın'dan güzel anılarla ayrılıyorum
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Son dakika haber: Veda ziyaretlerine başlayan Vali Köşger: Aydın'dan güzel anılarla ayrılıyorum

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığının Valiler Kararnamesi ile Aydın Valiliğinden İzmir Valiliği görevine getirilen Yavuz Selim Köşger, veda ziyaretlerine ilin doğusunda yer alan Karacasu ve Buharkent ilçelerinden başladı.

Son dakika haber: Veda ziyaretlerine başlayan Vali Köşger: Aydın'dan güzel anılarla ayrılıyorum
13.06.2020 11:04 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:08

Cumhurbaşkanlığının Valiler Kararnamesi ile Aydın Valiliğinden İzmir Valiliği görevine getirilen Yavuz Selim Köşger, veda ziyaretlerine ilin doğusunda yer alan Karacasu ve Buharkent ilçelerinden başladı.

İlk olarak Karacasu Kaymakamlığını ziyaret eden Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Belediye Başkanı Zeki İnal ve ilçe protokol üyeleri ile vedalaştı. Daha sonra veda programları kapsamında Buharkent'e geçen Vali Köşger, Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü'nün makamında Belediye Başkanı Mehmet Erol ve ilçe protokol üyeleri ile bir süre sohbet ettikten sonra vedalaşarak ilçeden ayrıldı. Pandemi döneminde olunması nedeniyle protokolün vedası sosyal mesafeli ve dronlu oldu.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 3 yıllık görevinin ardından Aydın'dan ayrılan Vali Köşger'e ilçeye hizmetlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Erol, Vali Yavuz Selim Köşger'e Aydın'a ve ilçeleri Buharkent'e teşekkür etti. Özellikle Buharkent Organize Sanayi Bölgesi'nde Vali Köşger'in büyük emeği olduğunu belirten Başkan Erol, "Bize verdiği her türlü destek için şükranlarımı sunuyor, yeni görev yerinde başarılar diliyorum" dedi.

Kaymakam Kemal Ülkü de konuşmasında Vali Köşger'e yeni görev yerinin hayırlı olmasını dileyerek başarı ve mutluluk diledi.

Aydın'da çok güzel anılar biriktirdiğini ifade eden Vali Köşger'de konuşmasında, "Hiçbir zaman ayrılmayacakmışız gibi başladığımız görevimizi 3 yılın ardından yeni görev yerimizde sürdürmek üzere ayrılıyoruz. Aydın'da da zaman oldukça hızlı geçti. Aydın, Türkiye'nin çok önemli şehirlerinden birisi. Çok daha iyi yerlerde olması mümkün ve potansiyeli olan bir şehir. Şehrin tüm ileri gelenleri ile birlikte hareket ederek bu potansiyeli daha yukarılara taşıyarak şehri daha ileri noktalara getirmek lazım. Biz görevimiz boyunca bu konuda en iyi şekilde çalışmaya gayret ettik. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Son kararname ile 3 yılın ardından İzmir'e atanmam nedeniyle artık şehrime veda ediyorum. Aydın'a hizmet etmekten çok büyük onur ve gurur duydum. Aydın geleceği olan bir şehir ve bu anlamda bundan sonra bayrağı devralacak olan arkadaşıma başarılar diliyorum. Allaha emanet olmanızı diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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