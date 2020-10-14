Son dakika haber! Vatikan'da papayı koruyan 4 İsviçreli muhafız, koronavirüse yakalandı

Son dakika haber: Vatikan'da 4 İsviçreli muhafızın koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Vatikan'da 4 İsviçreli muhafızın koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Papalık Ofisi Holy See Basın Bürosu Müdürü Matteo Bruni, İsviçre Muhafızları üyeleri arasında hafta sonu 4 pozitif koronavirüs vakasının tespit edildiğini söyledi. Bruni, "4 muhafızın semptomları var ve hepsi izole durumda. Şu anda, kendileriyle doğrudan temas halinde olan kişiler arasında gerekli kontroller yapılıyor" ifadelerini kullandı.İsviçreli muhafızlar, Vatikan'ı ve Papa'yı korumakla yükümlü 110 kişilik askerden oluşan küçük bir ordudur. Ordu, 22 Temmuz 1506'dan beri aktif olarak Vatikan'da görev yapıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı