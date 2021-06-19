Son dakika haber! Vatandaşlar, yangında mahsur kalan kediyi kurtarmak için dumanların arasına daldı
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Son dakika haber! Vatandaşlar, yangında mahsur kalan kediyi kurtarmak için dumanların arasına daldı

Son dakika haber! Vatandaşlar, yangında mahsur kalan kediyi kurtarmak için dumanların arasına daldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Şişli'de yedi katlı binanın giriş katında yangın çıktı.

Şişli'de yedi katlı binanın giriş katında yangın çıktı. İçeride mahsur kalan kediyi kurtaran vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Olay, dün saat 14.10 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Koca Mansur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki 7 katlı binanın giriş katındaki daireden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak ihbarda bulundu. O dakikalarda olayın yaşandığı binadan bulunan vatandaşlar kendilerini güçlükle dışarı attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlıca yangına müdahale etti.

Kediyi yangından kurtarmak için dumanların arasına daldılar

Daireden dumanlar yükselmeye devam ederken, bir kedinin içeride unutulduğu öğrenildi. Mahsur kalan kediyi kurtarmak için biri yabancı uyruklu iki kişi dumanların arasına daldı. Bir süre son iki kişi kediyi yangının çıktığı binadan çıkartarak kurtardı. Kediyi kurtaranlar ve mahalledeki diğer vatandaşlar kedinin kurtulması karşısında büyük sevinç yaşadı. Kediyi kurtaranlardan biri olan Ziya Kılıç isimli vatandaş, "Kedi içeride kalmıştı, son bir kurtarma denemesi yapalım dedik. Oraya girdiğimizde kediyi uzun süre aradık. Korkmuş bir vaziyette yatağın altına saklanmış halde bulduk. Dumanların arasında onu bulmak zor oldu. Şu anda çok mutluyuz" dedi.

"Yangından köpeğiyle birlikte kurtuldu"

Yangının çıktığı binada yaşayan bir başka vatandaş ise, "Bu binada yaşıyorum. Olay, dumanların yukarılara çıkmasıyla oldu. Dumanların üst katlara çıktığını görünce biz de dışarı çıktık. Köpeğimle birlikteydim, onu alıp dışarı çıktım. Köpeğimin adı Maya. Korktuk" diye konuştu.

"Bizi komşular çıkardı"

Yangına yürüme engelli ablasıyla birlikte yakalanan bir bina sakini, "Bu binada yaşıyorum, içerideydim. Ben oturuyordum. Ablam da yatalak. Giriş kattaki çocuk geldi ve şofbeninin yandığını söyledi. İlk anda çıkamadık. Sonra Allah razı olsun, komşular bizi çıkardı" şeklinde konuştu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası binadaki yangın söndürülürken, çıkış nedenin giriş kattaki dairenin şofbendeki elektrik kontağı olduğu belirlendi. - İSTANBUL

Son dakika haber! Vatandaşlar, yangında mahsur kalan kediyi kurtarmak için dumanların arasına daldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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