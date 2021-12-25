Son dakika haber: Vatandaşlar eksi 2 derecede kamyonetin kasasında ateş yakarak ısındı

BATMAN (İHA) - Batman'da termometrelerin eksi 2 dereceyi gösterdiği akşam saatlerinde bir kamyonet ile evlerine giden vatandaşlar kamyonetin kasasında yaktıkları ateş ile ısınmaya çalıştı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Batman ve çevresinde yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Batman'da termometrelerin eksi 2 dereceyi gösterdiği akşam saatlerinde kamyonetle evlerine giden vatandaşlar kamyonetin kasasında yaktıkları ateş ile ısınmaya çalıştı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - BATMAN