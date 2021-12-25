Son dakika haber: Vatandaşlar eksi 2 derecede kamyonetin kasasında ateş yakarak ısındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Vatandaşlar eksi 2 derecede kamyonetin kasasında ateş yakarak ısındı

Son dakika haber: Vatandaşlar eksi 2 derecede kamyonetin kasasında ateş yakarak ısındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Gelen son dakika haberlerine göre Batman'da termometrelerin eksi 2 dereceyi gösterdiği akşam saatlerinde bir kamyonet ile evlerine giden vatandaşlar kamyonetin kasasında yaktıkları ateş ile ısınmaya çalıştı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

BATMAN (İHA) - Batman'da termometrelerin eksi 2 dereceyi gösterdiği akşam saatlerinde bir kamyonet ile evlerine giden vatandaşlar kamyonetin kasasında yaktıkları ateş ile ısınmaya çalıştı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Batman ve çevresinde yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Batman'da termometrelerin eksi 2 dereceyi gösterdiği akşam saatlerinde kamyonetle evlerine giden vatandaşlar kamyonetin kasasında yaktıkları ateş ile ısınmaya çalıştı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - BATMAN

Son dakika haber: Vatandaşlar eksi 2 derecede kamyonetin kasasında ateş yakarak ısındı

Son dakika haber: Vatandaşlar eksi 2 derecede kamyonetin kasasında ateş yakarak ısındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title