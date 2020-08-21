Son dakika haber... Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz müjdesini heyecanla izledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz müjdesini heyecanla izledi

Son dakika habere göre Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz müjdesini heyecanla izledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulunduğu müjdesini verdi.

21.08.2020 16:16 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:25

Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz müjdesini heyecanla izledi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulunduğu müjdesini verdi. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi verdiği konuşmasını heyecanla ve merakla izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde müjde vereceğini açıklamıştı. Bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan sondaj çalışmaları sonucu Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunun müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, 2023 yılında Karadeniz gazını milletin kullanımına sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Kartal ve Sultanbeyli'de kahvehanede oturan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını merak ve heyecan içerisinde izledi. Doğalgaz müjdesini duyan vatandaşlar hayırlı olmasını diledi.

Açıklamayı izleyen İsmail Çakır "Allah Sayın Cumhurbaşkanımızı bu devletin başından eksik etmesin" dedi.

Açıklamayı izleyen Alaattin Yalçın ise " Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması vatana millete hayırlı olsun. Heyecanımız var. Başarılı olursak mutlu oluruz" diye konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber... Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz müjdesini heyecanla izledi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir Politika
Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu 3. Sayfa
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik Ekonomi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini...
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı Yaşam
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Balkonda çamaşır toplayan kadın, park halindeki aracın üzerine düştü 3. Sayfa
Balkonda çamaşır toplayan kadın, park halindeki aracın üzerine düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum
Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz 2023 yılında kullanılabilecek
Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz 2023 yılında kullanılabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Karadeniz'de doğal gaz bulduk' müjdesinin ardından MHP'den ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesinin ardından MHP'den ilk tepki
Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır
Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde Zonguldaklıları sevince boğdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde Zonguldaklıları sevince boğdu
Tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 isme özel olarak teşekkür etti
Tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 isme özel olarak teşekkür etti
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı
Türkiye doğal gaz arama çalışmalarında İngiltere ve Norveç'e fark attı
Türkiye doğal gaz arama çalışmalarında İngiltere ve Norveç'e fark attı
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Erdoğan'ın verdiği doğal gaz müjdesi dört alanda indirim getirecek
Erdoğan'ın verdiği doğal gaz müjdesi dört alanda indirim getirecek
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Netflix tepki çeken Cuties filminin afişi için özür diledi
Netflix tepki çeken Cuties filminin afişi için özür diledi
Olimpiakos, Galatasaraylı Sofiane Feghouli ile ilgileniyor
Olimpiakos, Galatasaraylı Sofiane Feghouli ile ilgileniyor
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce 'Su testisi su yolunda kırılır' diyen Hıncal Uluç pişman oldu
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu
Son Dakika: Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi buldu
Son Dakika: Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi buldu
Polisi peşine takan alkollü sürücüden gazetecilere güldüren soru: Zeki Müren de beni görecek mi?
Polisi peşine takan alkollü sürücüden gazetecilere güldüren soru: Zeki Müren de beni görecek mi?
Koronavirüs için şok iddia! Doğumlarda sıkıntı oluşabilir
Koronavirüs için şok iddia! Doğumlarda sıkıntı oluşabilir
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hacı Bektaş Meral Akşener Berat Albayrak Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Sertab Erener Bergüzar Korel
Spor Jose Sosa Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mecnun Otyakmaz Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Fatih Bakan Doğalgaz Karadeniz
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz müjdesini heyecanla izledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 16:28:17. #1.14#
title