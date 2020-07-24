Son dakika haber | Vatandaşlar Ayasofya Meydanında Cuma namazı sonrası dağıldı
Bir son dakika haberine göre Vatandaşların Ayasofya Meydanında Cuma namazı sonrası dağılması Meydandan detaylar İSTANBUL - Vatandaşlar Ayasofya Meydanında Cuma namazı sonrası dağıldı.
24.07.2020 15:28 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:01
Vatandaşların Ayasofya Meydanında Cuma namazı sonrası dağılması
Meydandan detaylar İSTANBUL - Vatandaşlar Ayasofya Meydanında Cuma namazı sonrası dağıldı.
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Kaynak: AA