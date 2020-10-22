Son dakika haber: Vatandaşı komşusunu öldüren Afgan: Eşimi rahatsız etti (3)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Vatandaşı komşusunu öldüren Afgan: Eşimi rahatsız etti (3)

22.10.2020 22:21 | Son Güncelleme: 22.10.2020 22:25
Son dakika haber: Vatandaşı komşusunu öldüren Afgan: Eşimi rahatsız etti (3)

Son dakika haber: TUTUKLANDIKayseri'de iddiaya göre eşini rahatsız ettiği için Afgan komşusu Tamim Mirza'nın başını taşla ezdikten sonra 5 metre yükseklikten aşağı atan Ziya H. (33) çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

Kayseri'de iddiaya göre eşini rahatsız ettiği için Afgan komşusu Tamim Mirza'nın başını taşla ezdikten sonra 5 metre yükseklikten aşağı atan Ziya H. (33) çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Cinayet zanlısı Ziya H.'nin polis sorgusunda olduğu gibi mahkemede de cinayeti namusunu temizlemek için işlediğini söylediği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Engin Yıldırım Mustafa Akıncı
Magazin Hazal Kaya Binnur Kaya Serdar Ortaç Birkan Sokullu
Spor Falcao Ozan Tufan Okan Buruk Metin Oktay Garry Rodrigues
Daha Fazla Kız Ateş Kaza Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Vatandaşı komşusunu öldüren Afgan: Eşimi rahatsız etti (3) - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 22:25:28. #1.15#
title