Son dakika haber: Vatandaşı komşusunu öldüren Afgan: Eşimi rahatsız etti (3)

Son dakika haber: TUTUKLANDIKayseri'de iddiaya göre eşini rahatsız ettiği için Afgan komşusu Tamim Mirza'nın başını taşla ezdikten sonra 5 metre yükseklikten aşağı atan Ziya H. (33) çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

Kayseri'de iddiaya göre eşini rahatsız ettiği için Afgan komşusu Tamim Mirza'nın başını taşla ezdikten sonra 5 metre yükseklikten aşağı atan Ziya H. (33) çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Cinayet zanlısı Ziya H.'nin polis sorgusunda olduğu gibi mahkemede de cinayeti namusunu temizlemek için işlediğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ