Son dakika haber... Varank: "Toplumsal olayların fitilinin ateşlenmesini bekleyenler var. Boğaziçi'nden yeni bir Gezi çıkarmak isteyenlerin tuzağına gençleri düşürmeyiz."
03.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:31
Son dakika haberleri... Varank: "Toplumsal olayların fitilinin ateşlenmesini bekleyenler var. Boğaziçi'nden yeni bir Gezi çıkarmak isteyenlerin tuzağına gençleri düşürmeyiz.
Varank: "Toplumsal olayların fitilinin ateşlenmesini bekleyenler var. Boğaziçi'nden yeni bir Gezi çıkarmak isteyenlerin tuzağına gençleri düşürmeyiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun