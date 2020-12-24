Son dakika haber | Varank: "Ocak-kasım yatırım talebi, geçen senenin yüzde 30 üzerinde. Reformcu bir vizyonla Türkiye'yi salgın sonrasının kazananı haline getireceğiz."
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Son dakika haber | Varank: "Ocak-kasım yatırım talebi, geçen senenin yüzde 30 üzerinde. Reformcu bir vizyonla Türkiye'yi salgın sonrasının kazananı haline getireceğiz."

24.12.2020 10:33 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:36
Son dakika haber | Varank:

Gelen son dakika haberine göre Varank: "Ocak-kasım yatırım talebi, geçen senenin yüzde 30 üzerinde.

Varank: "Ocak-kasım yatırım talebi, geçen senenin yüzde 30 üzerinde. Reformcu bir vizyonla Türkiye'yi salgın sonrasının kazananı haline getireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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