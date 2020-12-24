Son dakika haber | Varank: "Ocak-kasım yatırım talebi, geçen senenin yüzde 30 üzerinde. Reformcu bir vizyonla Türkiye'yi salgın sonrasının kazananı haline getireceğiz."
24.12.2020 10:33 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:36
Gelen son dakika haberine göre Varank: "Ocak-kasım yatırım talebi, geçen senenin yüzde 30 üzerinde.
Varank: "Ocak-kasım yatırım talebi, geçen senenin yüzde 30 üzerinde. Reformcu bir vizyonla Türkiye'yi salgın sonrasının kazananı haline getireceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun