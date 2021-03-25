Son dakika haber! Varank: "Ekonomi alanındaki bakanlıklarımızla koordinasyon içinde Türkiye'nin rotasını yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutmakta kararlıyız."
25.03.2021 09:39 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:42
Gelen son dakika haberlerine göre Varank: "Ekonomi alanındaki bakanlıklarımızla koordinasyon içinde Türkiye'nin rotasını yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutmakta kararlıyız."
Varank: "Ekonomi alanındaki bakanlıklarımızla koordinasyon içinde Türkiye'nin rotasını yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutmakta kararlıyız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun