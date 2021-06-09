Son dakika haber | Varank: "Biz savaşan İHA'larımızı piyasaya çıkardığımızda, dünya F-35'leri değil Türkiye'nin geliştirdiği savaşan İHA'ları konuşacak"
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Son dakika haber | Varank: "Biz savaşan İHA'larımızı piyasaya çıkardığımızda, dünya F-35'leri değil Türkiye'nin geliştirdiği savaşan İHA'ları konuşacak"

Son dakika haber | Varank: 'Biz savaşan İHA'larımızı piyasaya çıkardığımızda, dünya F-35'leri değil Türkiye'nin geliştirdiği savaşan İHA'ları konuşacak'
Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı. (2)

"Şu anda dünyada Türkiye'nin geliştirdiği insansız hava araçları konuşuluyor"

"Türkiye şu anda savaşan İHA teknolojisine yatırım yapan birkaç ülkeden bir tanesi. İnşallah biz savaşan İHA'larımızı piyasaya çıkardığımızda emin olun dünya F-35'leri değil Türkiye'nin geliştirdiği savaşan İHA'ları konuşacak"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut

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Son dakika haber | Varank: "Biz savaşan İHA'larımızı piyasaya çıkardığımızda, dünya F-35'leri değil Türkiye'nin geliştirdiği savaşan İHA'ları konuşacak" - Haberler
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