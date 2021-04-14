Son dakika haber | Vanlılar NASA'nın yarışmasında Van Gölü fotoğrafının birinci seçilmesinin sevincini yaşıyor
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Son dakika haber | Vanlılar NASA'nın yarışmasında Van Gölü fotoğrafının birinci seçilmesinin sevincini yaşıyor

Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Vanlılar NASA'nın yarışmasında Van Gölü fotoğrafının birinci seçilmesinin sevincini yaşıyor

Son dakika haberlerine göre Van'da, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafının birinci seçilmesinin sevinci yaşanıyor.

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Van'da, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafının birinci seçilmesinin sevinci yaşanıyor.

Edremit ilçesindeki Van Gölü kıyılarına gelen Vanlılar, Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği fotoğrafın birinci seçilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, AA muhabirine, bölgenin en büyük değerlerinden Van Gölü'nün, fotoğraf yarışmasının sonuçlanmasıyla dünya gündeminde de ilgi gördüğünü söyledi.

Yarışma sayesinde Van Gölü'nün tüm dünyaya tanıtıldığını belirten Özel, şunları kaydetti:

"Bu süreçte tüm Türkiye tek yürek oldu. Vatandaşlarımız sosyal medyada sevinçlerini dile getiriyor. Van Gölü hem Türkiye'nin hem de dünyanın markası olacak. Bu tanıtımla ülkemize ve bölgemize turist akını bekliyoruz. Bu süreçte bize destek veren Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendiye, bakanlarımıza, siyasetçilerimize, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür ediyoruz. Verilen destekler sayesinde fotoğraf yarışmasında büyük fark atarak Van Gölü fotoğrafını birinciliğe taşıdık. Böyle bir reklamı hayal bile edemiyorduk. Kendimizi bir anda tüm dünyanın konuştuğu bir yerde bulduk."

"Van Gölü bu değeri hak ediyordu"

Kent sakinlerinden Kutbettin Demir ise yarışmada Van Gölü fotoğrafını birinciliğe taşımak için tüm kesimlerin bir araya geldiğini aktardı.

Yarışmanın sonucunun açıklamasını büyük bir heyecanla beklediklerini ifade eden Demir, "Van Gölü fotoğrafının birinci olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bir araya gelince, birlik olunca nelerin yapılabileceğini gösterdik. Van Gölü bu değeri, bu birinciliği hak ediyordu. Van Gölü'nü turizme kazandırmak, hak ettiği değeri görmesini sağlamak için elimizden gelen mücadeleyi göstermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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