Son dakika haber... Vanlı ailelerin çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı eylem sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Vanlı ailelerin çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı eylem sürüyor

Son dakika haber... Vanlı ailelerin çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı eylem sürüyor
Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde eylem yaptı.

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde eylem yaptı.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen 32 aile, "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Van anneleri evlat nöbetinde" ve "Çocuklarımızı istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan atarak İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

"Anneler HDP ve PKK'yı bitirecek"

Oğlu 7 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılan Saliha Mert, AA muhabirine, yıllardır evladına kavuşacağı günü beklediğini söyledi.

Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğini vurgulayan acılı anne, "Allah'ın izniyle anneler PKK ve HDP'yi bitirecek. Bebeklerimizi nasıl aldıysalar öyle de verecekler. Benim gibi binlerce annenin evladını koparıp götürdüler. Hiçbir çocuk öyle bir yeri seçemez. Lanet olsun onlara." şeklinde konuştu.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Şeyma Sancar'ın annesi Nazlı Sancar da aile sayısının her geçen gün arttığını ifade etti.

HDP ve terör örgütü PKK'nın binlerce anneyi mağdur ettiğini belirten Sancar, şöyle konuştu:

"Evlatlarımızı alana kadar buradayız. İnşallah evladımızı söke söke terörün elinden alacağız. Asla geri adım atmayacağız. Her hafta çığ gibi büyüyoruz. Buradan tüm annelere sesleniyorum, gelin ve çocuklarınız için sessinizi yükseltin. Artık herkes uyansın, korkmasın. Hakkımız olan evlatlarımızı alalım."

Aileler bir süre il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

Gri listedeki teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları: Hastalandı, köylü kılığına girdi, MİT'ten kaçamadı
Gri listedeki teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları: Hastalandı, köylü kılığına girdi, MİT'ten kaçamadı
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Antony Blinken Mustafa Sarıgül Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Demet Evgar Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Ali Koç Gervinho Fatih Terim Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Vanlı ailelerin çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı eylem sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 13:35:29. #1.11#

title