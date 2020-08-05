Son dakika haber: Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bilmez, vatandaşları Kovid-19 konusunda uyardı
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Son dakika haber: Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bilmez, vatandaşları Kovid-19 konusunda uyardı

Son dakika güncel haberine göre Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentte ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun bakımda yatan ve entübe hasta sayısının arttığını, bu nedenle özellikle yaşlıların zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını istedi.

Son dakika haber: Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bilmez, vatandaşları Kovid-19 konusunda uyardı
05.08.2020 10:55 | Son Güncelleme: 05.08.2020 10:55

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentte ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun bakımda yatan ve entübe hasta sayısının arttığını, bu nedenle özellikle yaşlıların zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını istedi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilmez başkanlığında, pandemide son durum ve yeni tedbirlerin ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.

Son dönemde 60 yaş üstü vatandaşlarda hastalığın yoğun olarak görülmeye başlandığına dikkat çekilen toplantıda, kronik hastalığı bulunmayan Kovid-19 hastalarının tedavilerinin evlerinde süreceği belirtildi.

Açıklamada, Vali Bilmez'in toplantıda yaptığı konuşmaya da yer verildi.

Vali Bilmez, koronavirüsle mücadele tedbirlerinin sıkı şekilde uygulanmasının önemine dikkati çekerek, yeni önlemlerin şart olduğunu dile getirdi.

Taziye yasağına vatandaşların büyük oranda uyduğunu belirten Bilmez, ancak yasakları ihlal edenlerin ve özellikle kadınların kapalı alanlarda taziye için bir araya gelmesinin vaka sayısında artışa neden olduğunu vurguladı.

Yoğun bakım hastalarının yüzde 90'ının 60 yaş üstü kişilerden oluştuğunu ifade eden Vali Bilmez, şunları kaydetti:

"Yaşlılarımızı korumamız gerekiyor. Çünkü yaşlı vatandaşlarımız ve kronik hastalığı olanların yoğun bakım tedavi süreci zorlu geçiyor. Diyabet, KOAH, kanser, obezite, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, hipertansiyon, romatizmal hastalığı bulunanların riski çok fazla. Kovid-19 bu hastalıkları tetikliyor ve ölüm riski artıyor."

Kronik hastalığı olmayan pozitif vakaların tedavisinin ev ortamında devam ettiğini aktaran Bilmez, "Bu hastalarımızı polis, jandarma ve sağlık ekiplerimiz çok sıkı şekilde takip edecek. Özellikle izolasyon kurallarına uymayanlara para cezası ve kuralları sürekli ihlal edenlere de adli işlem yapılacak. Evde takip edilen ve zorunlu hallerde dışarı çıkmak isteyen hastalar da doktorlarından izin alarak çıkabilecek." dedi.

Pandemi ve hijyen kurallarına uyan iş yerlerine de gerekli ödüllendirmelerin yapılacağına vurgu yapan Bilmez, bu iş yerlerine valilik ve sağlık müdürlüğü tarafından yeşil bandrol verilerek, alışveriş için uygun olduğunun belgelendirilmiş olacağını söyledi.

Vali Bilmez, özellikle bu dönemde, maske, sosyal mesafe kuralı ve hijyenin önemine bir kez daha dikkati çekerek, vatandaşların bu kurallara sıkı sıkıya uymasını istedi.

Valilikteki toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, 112 Daire Başkanı Onur Mahmutoğlu, Filyasyondan Sorumlu Müdür Yardımcısı Hamit Karataş ve Halk Sağlığı Müdürü Adem Ergioğuz da katıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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