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Son dakika haber: Van polisinden kan bağışı

Son dakika haber: Van polisinden kan bağışı

Gelen son dakika haberine göre Van Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Van Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Van Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine kurulan Kızılay Kan Bağış Noktası, polislerden yoğun ilgi gördü. Formları doldurduktan sonra kan analizleri yapılan polisler, daha sonra tek tek kan bağışında bulundu. 'Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır' mesajını veren emniyet yetkilileri, kampanyanın devam edeceğini bildirdi. - VAN

Son dakika haber: Van polisinden kan bağışı

Son dakika haber: Van polisinden kan bağışı

Son dakika haber: Van polisinden kan bağışı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Van Emniyet Müdürlüğü, Kızılay, Van, Yerel, Haber

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