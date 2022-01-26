Son dakika haber: Van polisinden kan bağışı
Gelen son dakika haberine göre Van Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Van Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Van Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine kurulan Kızılay Kan Bağış Noktası, polislerden yoğun ilgi gördü. Formları doldurduktan sonra kan analizleri yapılan polisler, daha sonra tek tek kan bağışında bulundu. 'Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır' mesajını veren emniyet yetkilileri, kampanyanın devam edeceğini bildirdi. - VAN