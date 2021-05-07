Son dakika: VAN POLİSİ, KAÇAK AVLANAN İNCİ KEFALLERİNİ TEKRAR SUYA BIRAKTI
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Son dakika: VAN POLİSİ, KAÇAK AVLANAN İNCİ KEFALLERİNİ TEKRAR SUYA BIRAKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... VAN'da polis ekiplerinin, inci kefalinin korunmasına yönelik çalışmalarında, kaçak avlanan canlı inci kefalleri ele geçirildi.

VAN'da polis ekiplerinin, inci kefalinin korunmasına yönelik çalışmalarında, kaçak avlanan canlı inci kefalleri ele geçirildi. Ekipler, yakalanan balıkları yeniden suya bıraktı. Kaçak avlanan 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan- 15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak amacıyla Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarmanın yanı sıra polis ekipleri de denetimlerini sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin inci kefali av yasağına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, dün dere yatağında kaçak avlanan 3 kişi tespit edildi. Avlanan ve hala canlı olan balıklar, polis ekipleri tarafından tekrar suya bırakıldı. Kaçak avlanan E.E., A.B. ve E.E. hakkında yasal işlem başlatılırken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bilgi verildi.

Son dakika: VAN POLİSİ, KAÇAK AVLANAN İNCİ KEFALLERİNİ TEKRAR SUYA BIRAKTI
Son dakika: VAN POLİSİ, KAÇAK AVLANAN İNCİ KEFALLERİNİ TEKRAR SUYA BIRAKTI
Son dakika: VAN POLİSİ, KAÇAK AVLANAN İNCİ KEFALLERİNİ TEKRAR SUYA BIRAKTI
Son dakika: VAN POLİSİ, KAÇAK AVLANAN İNCİ KEFALLERİNİ TEKRAR SUYA BIRAKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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