Son dakika haber | Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Van'da İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma günü saat 21.00'de başlayan kısıtlama çerçevesinde denetimler devam ediyor.

Kentin çeşitli bölgelerinde uygulama noktaları kuran polis ekipleri, kısıtlamaya uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Ekipler, Van'ın en işlek bölgelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir caddeleri ile Beşyol Meydanı kavşağında denetimler yaptı, genelge dışında kalan ve sokağa çıkanlara cezai işlem uyguladı.

Meydan, cadde ve sokakların boş kaldığı kentte, vatandaşların büyük oranda kısıtlamaya uyduğu görüldü.

Bitlis/Muş/Hakkari

Bitlis'te sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri, kentin cadde ve sokaklarında denetimlerini sürdüren ekipler, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Vatandaşların kısıtlamaya uymasıyla kentin cadde, sokak ve meydanları sessizliğe büründü.

Muş'ta sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla en işlek cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sessizliğe bürünen cadde, sokak ve meydanları denetleyen polis ekipleri, vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Hakkari'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor.

İhtiyaçlarını karşılamak için marketlere giden bazı vatandaş ve görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, polis ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar