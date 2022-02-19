Son dakika haber: Van merkezli tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haber: Van merkezli tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

AA - Güncel
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Son dakika haberine göre Van merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

VAN (AA) - Van merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haksız kazanç sağlayan kişilerin deşifresine yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Van, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yapılan operasyonda tefecilik yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli yakalandı.

İkametlerinde ve iş yerlerinde çok sayıda çek, senet, tapu belgeleri ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haber: Van merkezli tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Van merkezli tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Van merkezli tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

AA - Güncel

Kaçakçılık, Van, Güncel, Haberler

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