Son dakika haber! Van merkezli operasyonda sahte çek düzenleyen 3 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Van merkezli operasyonda sahte çek düzenleyen 3 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Van merkezli operasyonda sahte çek düzenleyen 3 kişi tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sahte evrak düzenleyenlere karşı 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

VAN (İHA) - Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sahte evrak düzenleyenlere karşı 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya toplam 732 bin TL değerinde 5 adet sahte çek sürdükleri tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Van merkezli olarak İzmir ve Hakkari'de düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir" denildi. - VAN

Son dakika haber! Van merkezli operasyonda sahte çek düzenleyen 3 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Kaçakçılık, Van, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title