Son dakika haber | Van merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 10'u tutuklandı
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Son dakika haber | Van merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 10'u tutuklandı

Son dakika habere göre Van merkezli iki ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Son dakika haber | Van merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 10'u tutuklandı
15.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:45

Van merkezli iki ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Van ve Hakkari'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2'si muvazzaf ve 2'si görevden uzaklaştırılmış astsubay, 2'si KHK ile ihraç edilmiş subay, 2'si askeri öğrencilikten atılmış, 2'si sivil ile biri öğretmen ve biri sağlık teknikeri olmak üzere 12 zanlı gözaltına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve jandarma içinde "mahrem imamlar" tarafından ardışık yöntemle ankesör, büfe ve VOIP hatlar üzerinden arandıkları tespit edilen, haklarında bilgi ve belge bulunduğu belirtilen zanlılar, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünden sonra ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılar, ifadelerinde KHK ile ihraç edilen subay N.S'nin 2009 yılında askeri okulda öğrenciyken FETÖ/PDY'nin kendilerinden olmayan askeri öğrencilere okuldan ayrılmaları amacıyla "eğitim" adı altında fiziksel ve psikolojik baskı uyguladığını, öğrencilerin eğitimler esnasında yerde süründürüldüklerini, gece dinlenme saatinde kaldırıldılarını, yemek saatlerinde de yemekhaneye süründürülerek götürüldüklerini anlattı.

KHK ile ihraç edilen subay N.S'nin "işkence" suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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