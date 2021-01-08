Son dakika haber! Van merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 13 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! Van merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 13 gözaltı

08.01.2021 14:57 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:10
Son dakika haber! Van merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 13 gözaltı

Son dakika haberi: Van merkezli Ankara ve İstanbul'da jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Van merkezli Ankara ve İstanbul'da jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla; PKK/KCK terör örgütü YPS (Sivil Savunma Birlikleri) hücre yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 15 şahsa yönelik Van merkezli Ankara ve İstanbul'da operasyon düzenlendi. 8 Ocak 2021 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor" denildi. - VAN

Son dakika haber! Van merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 13 gözaltı
Son dakika haber! Van merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 13 gözaltı
Son dakika haber! Van merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 13 gözaltı
Son dakika haber! Van merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 13 gözaltı
Son dakika haber! Van merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 13 gözaltı
Son dakika haber! Van merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 13 gözaltı
Son dakika haber! Van merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 13 gözaltı
Son dakika haber! Van merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 13 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Fikri Sağlar Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Ozan Tufan Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Çocuk Kongre Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Van merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 13 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 15:15:48. #1.15#
title