Son dakika haber: Van merkezli 2 ilde terör operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika haberi: VAN ve Hakkari'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda haklarında arama kararı bulunan 7 kişi yakalandı.

VAN ve Hakkari'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda haklarında arama kararı bulunan 7 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak' ve '6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından haklarında arama kararı bulunan 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Van ve Hakkari'de yapılan eş zamanlı baskınlarda 7 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.Aranan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz