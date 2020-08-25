Son dakika haber! Van'ın Gürpınar ilçesinde bir ev yangın sonucu kullanılamaz hale geldi Son dakika haberlerine göre Van'ın Gürpınar ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

Koyunyatağı Mahallesi'nde İhsan Aslan'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Van Büyükşehir ile Gürpınar Belediyelerine bağlı ekipler, yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede söndürülürken ev hasar gördü.

Kaynak: AA